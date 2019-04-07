Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Заям-Дуярли-Шиштепе-Байрамлы Шамкирского района, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Шамкир-Заям-Дуярли-Шиштепе-Байрамлы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением в восемьдесят пять тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 14 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.