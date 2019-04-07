Ильхам Алиев выделил деньги на новую больницу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию и строительству Самухской районной центральной больницы, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Самухской районной центральной больницы, из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 "Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", Министерству здравоохранения будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.