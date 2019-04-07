Частный самолет из Баку совершил аварийную посадку в Москве

Самолет Баку — Москва компании Gulfstream с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево утром 8 апреля, передают российские СМИ.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что на взлетно-посадочной полосе воздушное судно занесло, и оно выехало за пределы асфальтированного участка.

В результате у бизнес-джета сломалась стойка шасси. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее, в феврале бизнес-джет Gulfstream авиакомпании SIlk Way Business Aviation при посадке на заснеженную полосу в аэропорту Шереметьево выкатился за пределы полосы.

Тогда на борту самолета находились гражданка России Ария Ахмадова, гражданка Белоруссии Валентина Давыдовская и гражданин Азербайджана Асиф Алекперов.