В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии в понедельник утвердил в третьем чтении законодательную инициативу правительства об отмене выпускных экзаменов для учеников 11 и 12 классов школ, передает РИА Новости.

Заседание законодательного органа транслировали грузинские телекомпании.

Изменения в закон "Об общем образовании" вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Ранее министерство образования Грузии в рамках реформы отменило выпускные экзамены для одиннадцатиклассников с 2019 года, а для двенадцатиклассников - с 2020 года. Это решение вызвало недовольство у выпускников 12 класса грузинских школ, они планировали проведение в феврале масштабной акции с требованием, чтобы министерство образования отменило для них экзамены уже в 2019 году. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что с 2019 года выпускные экзамены будут отменены для учеников 11 и 12 классов.