Путин рассказал о переговорах с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом они обсудили первоочередные вопросы двусторонних отношений, общались не только в узком составе, но и с глазу на глаз, передает РИА Новости.
"Уважаемый господин президент, уважаемые турецкие коллеги, друзья, участники нашей встречи. Я очень рад приветствовать всех вас в Москве на восьмом заседании Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Только что в ходе переговоров с господином президентом в узком составе, а затем и с глазу на глаз мы немножко поговорили, рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений, условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого, многопланового партнерства", - сказал Путин.