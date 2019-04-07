Баку опровергает: Азербайджан не предоставляет свои территории для НАТО

"Эти необоснованные обвинения не основываются на конкретные факты. Азербайджан сотрудничал, в настоящее время сотрудничает и готов в будущем продолжать сотрудничество со странами-членами НАТО на основе принципов партнерства и норм международного права", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

Ранее немецкая Spiegel распространила информацию, что Азербайджан с марта отказался давать разрешение самолетам НАТО лететь над своей территорией в Афганистан.

МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного пространства для стран-членов НАТО для осуществления перевозок в Афганистан.

По ее словам, опубликованные в германской прессе информации и обвинения в закрытии коридора - наряду с тем, что создают недопонимание, также говорят об определенной предвзятости по отношению к Азербайджану.

Л.Абдуллаева отметила, что Азербайджан и впредь будет рассматривать запросы стран НАТО в соответствующем порядке. «Азербайджан ожидает, что правительство Германии само соответствующим образом ответит на этот вопрос», - подчеркнула она.

«Азербайджан под формулировкой «коридор» никому не предоставляет свои территории, в том числе НАТО. Речь идет об обеспечении возможности использования территории страны, в том числе сухопутных дорог, воздушного пространства и морского пути для соответствующих перевозок в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», участником которой является и Азербайджан», - отметила она.

Она подчеркнула, что подобная практика между Азербайджаном и НАТО существует с 2001 года. «Для получения разрешения на полеты обращения стран НАТО рассматриваются на двусторонней основе», - сказала Л.Абдуллаева.