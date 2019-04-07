Ассанж испугался за свою жизнь

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж боится за свою жизнь. Об этом он заявил на судебном заседании в октябре 2018 года, где рассматривался его иск к посольству Эквадора, стенограмма которого впервые опубликована в Twitter-аккаунте организации в понедельник, 8 апреля.

«Кто-то пытался ночью через окно проникнуть в посольство. (...) Мне грозит убийство. Это не шутка», — рассказывал Ассанж суду. По его словам, Великобритания призналась, что тратит более 20 миллионов долларов на слежку за ним.

Среди мотивов обращения к Эквадору за убежищем основатель WikiLeaks выделил демократическое устройство этого государства, где защищается свобода слова. Также Ассанж напомнил, что страна нарушит собственную конституцию, если займется выдворением своего гражданина: в конце 2017 года он получил эквадорский паспорт.