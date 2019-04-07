Вместо укравшего икру посла назначили Махира Алиева
На должность посла Азербайджана в ОАЭ назначен дипломат Махир Алиев. Как стало известно haqqin.az, Махир Алиев уже приступил к своим обязанностям.
На этой должности он сменил скандально известного Дашгына Шикарова.
Ранее haqqin.az писал о том, что чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров присвоил подарок правительства Азербайджана, предназначенный для правителя Абу-Даби Халифа ибн Зайд аль-Нахайяна. Речь шла о 10 банках с черной икрой.