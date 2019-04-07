Магнус Карлсен в четвертый раз выиграл турнир в Шамкире

Чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в четвертый раз стал победителем супертурнира памяти Вугара Гашимова в Шамкире.

Сегодня в 8-м туре он победил черными фигурами своего основного преследователя - россиянина Сергея Карякина.

У Карлсена шесть очков, и он за тур до финиша гарантировал себе первое место.

Азербайджанский гроссмейтер Теймур Раджабов в восьмой раз подряд сыграл вничью - на этот раз с Виши Анандом.

Поединок между Шахрияром Мамедъяровым и Анишем Гири продолжается.