Вертолетные учения в азербайджанской армии Фото; Видео
Вертолетные подразделения Военно-воздушных сил Азербайджана провели летно-тактические занятия, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В ходе занятий авиационные средства выполнили задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.
Во время практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой. Поставленные в ходе занятий задачи были успешно выполнены вертолетными экипажами.