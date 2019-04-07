Правнук лидера Национальной фашистской партии Италии, премьер-министра страны в 1922-1943 годах, диктатора Бенито Муссолини, член партии "Братья Италии" Гай Юлий Цезарь Муссолини баллотируется в Европарламент. Об этом сообщила председатель этой партии Джорджа Мелони, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на итальянские СМИ.

"Я горда тем, что Италия выдвинула эту кандидатуру. Он патриот страны и важный член нашей партии", – так Мелони представила правнука Муссолини.

51-летний Гай Юлий Цезарь Муссолини – четвертый представитель этой семьи в итальянской политике: одна из внучек Бенито, Алессандра — член сената Италии и экс-депутат Европарламента, ее сестра Ракель работает в римской мэрии.

Правнук диктатора родился в Аргентине, долгое время жил в Венесуэле, потом на Ближнем Востоке. Ранее служил на флоте, а затем управлял международной компанией Finmeccanica, одним из крупнейших машиностроительных холдингов Италии, которая переименована сегодня в Leonardo S.p.A. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.