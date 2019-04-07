Путин: Военные поставки в Турцию не ограничатся С-400

Президент России Владимир Путин сообщил о существовании других проектов о поставке Турции российской военной продукции. Соответствующее заявление было сделано российским лидером на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в рамках официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

«В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно‑ракетных систем С‑400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современной российской продукции военного назначения», — передает слова Путина РБК.

Российский лидер также упомянул о взаимодействии Москвы и Анкары в энергетической сфере, которое, по мнению президента, приобрело стратегический характер: «Еще одним ключевым проектом в энергетике является строительство в Турции атомной электростанции «Аккую». Запуск первого блока станции намечен на 2023 год — к 100-летнему юбилею Турецкой Республики».