«Азеришыг» дал свет бизнесу

В течение первого квартала 2019 года в ОАО «Азеришыг» с просьбой подключить их объекты к электросети обратились 2 500 предпринимателей. 1 200 из них обратились посредством ASAN xidmət и ASAN Kommunal, 1 300 предпринимателей адресовали свои заявки в электронном виде.

Это означает, что по сравнению с первым кварталом прошлого года количество обращений предпринимателей увеличилось в три раза.

Рост количества заявок со стороны предпринимателей на подключение к электросети, конечно же, связан с проводимыми реформами. Три месяца назад, 25 декабря прошлого года, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об упрощении процедуры снабжения электроэнергией уже существующих или возводимых объектов предпринимателей», согласно которому период подключения к сети сокращен с 24 до 20 дней, а число процедур снижено с трех до двух.

Кроме того, введение единого тарифа за кВт для подключения к сети и интеграция электронной карты ОАО «Азеришыг» в деятельность ASAN xidmət также облегчили работу предпринимателей.

В целом за первый квартал 2019 года в ОАО поступило 70 500 заявок по 15 услугам.