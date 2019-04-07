Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает водителей в связи со случаями кражи ценных вещей, оставленных в салоне автомобиля. Об этом говорится в сообщении МВД.



До сведения водителей транспортных средств доводится, что при парковке автомобилей в темное время суток, при покидании автомобиля на короткое время, а также во время его оставления на автомойке и в ремонтных цехах возможны случаи кражи оставшихся в салоне автомобиля ценных предметов, документов и ручных сумок.

С целью предотвращения подобных случаев водителям рекомендуется при выходе из автомобиля брать с собой ценные предметы, личные документы, а также оставлять свои транспортные средства в круге обзора камер безопасности, в освещенных местах улиц и дворов, отмечается в сообщении.