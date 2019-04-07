Иран признал американских военных террористами

Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США. Об этом сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани, в котором призвал включить ВС США в список террористических организаций.

Данное решение стало ответом на действия президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о намерении включить в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции.