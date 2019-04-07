Эрдоган: Покупка С-400 — суверенное право Турции

Покупка российской зенитной ракетной системы С-400 является суверенным правом Турции, и никто не может требовать от Анкары отказаться от комплекса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, сообщает ТАСС.

«Мы уже подготовили дорожную карту по реализации сделки по С-400, сделали соответствующие шаги, все уже закончено. И после этого кто-то будет выступать против нее, призывать отказаться от соглашения, не признавать наше мнение? Если мы уже договорились и подписали этого соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него», — сказал Эрдоган.