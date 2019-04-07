Спортсменка выполняла прыжок, но неудачно приземлилась на мат. Но ролике видно, что у девушки неестественно выгнулись ноги, ее унесли на носилках.

Американская гимнастка Саманта Черио сломала обе ноги во время неудачного прыжка в ходе региональных соревнований в Батон-Руж (штат Алабама).

Позже выяснилось, что у нее сломаны обе ноги и вывихнуты колени. Об этом со ссылкой на тренера Джеффа Граба сообщило издание Lad Bible.

Сразу после соревнования Черио написала в соцсетях, что это выступление было последним. Теперь девушку ждет долгое лечение и восстановление.

