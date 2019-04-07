Гимнастка сломала ноги на соревнованиях и попрощалась с карьерой Видео
Американская гимнастка Саманта Черио сломала обе ноги во время неудачного прыжка в ходе региональных соревнований в Батон-Руж (штат Алабама).
Спортсменка выполняла прыжок, но неудачно приземлилась на мат. Но ролике видно, что у девушки неестественно выгнулись ноги, ее унесли на носилках.
Позже выяснилось, что у нее сломаны обе ноги и вывихнуты колени. Об этом со ссылкой на тренера Джеффа Граба сообщило издание Lad Bible.
Сразу после соревнования Черио написала в соцсетях, что это выступление было последним. Теперь девушку ждет долгое лечение и восстановление.