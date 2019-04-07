На кадрах видно, как самолет выпускает две неуправляемые авиационные ракеты.

Истребитель МиГ-21, принадлежащий силам ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, нанес ракетный удар по действующему аэропорту в ливийской столице Триполи.

Издание «РГ: Русское оружие» отмечает, что затруднительно определить, какие именно ракеты были применены, однако вероятно, что это были С-13 с дальностью полета до 3 тысяч метров и весом около 69 килограммов.

По данным издания, в настоящее время в распоряжении ЛНА имеются два МиГ-21МФ, два истребителя-бомбардировщика Су-22, учебно-боевой МиГ-23УБ, а также французские истребители Mirage F.1 и вертолеты Ми-35.

Об обстреле международного аэропорта Митига, что в восьми километрах к востоку от центра Триполи, стало известно сегодня. Отмечалось, что целью атаки была взлетно-посадочная полоса, прилегающая к аэропорту. После этого власти приняли решение закрыть воздушную гавань.

5 апреля армия Хафтара захватила аэропорт Триполи, однако спустя три дня воздушная гавань снова оказалась под контролем сил, лояльных правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.