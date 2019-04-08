Путин и Эрдоган поспорили о цене на газ

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о споре с Анкарой по цене на газ и что «Газпром» и Турция не могут найти компромисс по этому вопросу, пишет Коммерсант.

«Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются «Газпромом» в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения»,— сказал Путин.

Он уточнил, что Москва будет искать решение этой проблемы, так как дорожит турецким рынком и отношениями с «турецкими партнерами и друзьями»: «Хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важные параметры. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет».