Супруга Пашиняна: Тысячи армянских солдат зря погибли в Карабахе

Находящаяся с визитом в США супруга премьер-министра Армении Анна Акопян рассказала о своей инициативе «Женщины во имя мира» и заявила, что в Карабахе зря погибли тысячи солдат.

«Данная инициатива нужна для того, чтобы не погибали молодые солдаты, стоящие на границе – как с армянской стороны, так и с азербайджанской.

Единственный смысл нашей инициативы – сохранить жизнь солдат и не жертвовать ими зря, потому что на протяжении всех лет противостояния у нас были многочисленные жертвы с обеих сторон.

Были тысячи жертв, но мы их принесли зря, потому что эти жертвы никак, ни на один сантиметр не приблизили нас к урегулированию конфликта, если не сказать наоборот – отдалили от урегулирования, так как в условиях ненависти мы не можем найти решение конфликта», — сказала Акопян в интервью армянской службе «Голоса Америки».