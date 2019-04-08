Трамп начал чистку кадров
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение снять с должности главы Секретной службы страны Рэндольфа Аллеса, которого он назначил на этот пост в апреле 2017 года, сообщают CNN и NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
Увольнение столь высокопоставленного чиновника произошло менее чем через день после того, как в отставку после встречи с Трампом со своего поста ушла глава министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен.
Как сообщает Reuters, Дональд Трамп уже определился с кандидатурой главы Секретной службы. Согласно заявлению Белого дома, им станет Джеймс Мюррей.
Источник CNN отметил, что во втором по величине агентстве, занимающемся национальной безопасностью, идет близкая к систематической зачистка кадров, и скоро своих постов могут лишиться глава Службы гражданства и миграции Ли Циссна, генеральный консул министерства внутренней безопасности Джон Митник, другие высокопоставленные чиновники.
По слухам, кадровые решения связаны с недовольством Трампа тем, как ведется борьба с нелегальной иммиграцией в США - решение этой проблемы было одним из предвыборных обещаний президента.