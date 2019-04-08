Трамп начал чистку кадров

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение снять с должности главы Секретной службы страны Рэндольфа Аллеса, которого он назначил на этот пост в апреле 2017 года, сообщают CNN и NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Увольнение столь высокопоставленного чиновника произошло менее чем через день после того, как в отставку после встречи с Трампом со своего поста ушла глава министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен.