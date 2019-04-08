В Афганистане взорвали американских военных

Трое американских военнослужащих и один афганец, работавший по контракту на армию США, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства вблизи авиабазы Баграм в Афганистане, передает Интерфакс со ссылкой на сайт операции НАТО "Решительная поддержка".

Кроме того, получили ранения трое американских военнослужащих, их эвакуировали, им оказывается медицинская помощь.

Операция "Решительная поддержка" - небоевая миссия НАТО, в рамках которой силы стран-членов НАТО обучают и оказывают помощь правительственным силам Афганистана.