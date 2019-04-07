Путин впервые прокомментировал признание Трампом Голанов за Израилем
Решение Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Так прокомментировал действия США президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Решение США противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — передает слова главы российского государства ТАСС.
25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал прокламацию о признании Голанских высот территорией Израиля. Впоследствии решение Вашингтона осудили многие страны.
Голанские высоты были заняты Армией Израиля в ходе Шестидневной войны (июнь 1967 года). До этого они в течение 23 лет находились под контролем Сирии после прекращения действия французского мандата в 1944 году.