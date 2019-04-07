В Грузии обнаружили массовое захоронение расстрелянных в 1937 году мусульман
На юго-западе Грузии на территории Аджарской Автономной Республики обнаружены останки не менее 150 человек, большинство которых — мусульмане, пишет Вестник Кавказа.
"На базе лагерного сбора №3 по адресу: ул. Фридона Халваши 338 обнаружены четыре могилы граждан, расстрелянных по сталинским спискам во время большевистских репрессий в 1937-1938 годах, и в них находятся останки до 150 человек", - сообщил председатель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе.
Накаидзе отметил, что большинство останков, найденных в захоронениях, принадлежат людям мусульманского вероисповедания.
Обнаруженные останки будут перезахоронены на территории военной базы в Батуми 21 апреля.
Однако глава Союза мусульман Грузии недоумевает в связи с позицией как центральных властей, так и властей Аджарской автономии. Судя по фамилиям расстрелянных, они представляли в основном мусульманскую общину Аджарии. Но извлечение останков и их идентификация проходили под эгидой аджарской епархии Грузинской православной церкви. В траурной церемонии похорон не предусмотрено участие духовных лиц-мусульман, а сами похороны пройдут на территории, переданной епархии ГПЦ.
Накаидзе настаивает, чтобы власти, во-первых, изменили место предполагаемых похорон и, во-вторых, обеспечили участие в них духовных лидеров мусульман.