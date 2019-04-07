В Грузии обнаружили массовое захоронение расстрелянных в 1937 году мусульман

На юго-западе Грузии на территории Аджарской Автономной Республики обнаружены останки не менее 150 человек, большинство которых — мусульмане, пишет Вестник Кавказа.

"На базе лагерного сбора №3 по адресу: ул. Фридона Халваши 338 обнаружены четыре могилы граждан, расстрелянных по сталинским спискам во время большевистских репрессий в 1937-1938 годах, и в них находятся останки до 150 человек", - сообщил председатель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе.