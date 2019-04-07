Золотовалютные резервы России достигли рекорда

Объем золотовалютных запасов России, согласно данным Центробанка РФ, по состоянию на 1 апреля 2019 года составил $487,8 млрд. Это рекордный показатель с 2014 года: 1 апреля 2014 года резервы составляли 486 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.



Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, или почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности, приобретя в декабре 9,3 тонны.

Как уточняет издание «Дождь», Россия находится на пятом месте по объему золотовалютных резервов, уступая США, Германии, Франции и Италии.