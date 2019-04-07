Израиль решает судьбу Нетаньяху

Главный вопрос, который волнует израильтян, останется ли Биньямин Нетаньяху главой правительства. Фактически выборы превратились в референдум по доверию премьеру, против которого выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием.

Во вторник в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. По итогам голосования в стране появятся не только новые Кнессет и правительство, но, возможно, и новый премьер-министр, пишет «Коммерсант».

69-летний Нетаньяху непрерывно занимает пост премьер-министра с 2009 года, его первый премьерский срок пришелся на 1996-1999 годы.

Основная борьба развернется между блоком правых партий во главе с «Ликуд» действующего премьера и новым центристским объединением «Кахоль-Лаван» во главе с экс-главой Генштаба армии Израиля Бени Ганцем и еще двумя бывшими начальниками Генштаба — Моше Яалоном и Габи Ашкенази.

На протяжении всей избирательной кампании «Ликуд» и «Кахоль-лаван» шли, согласно опросам, практически вровень, а иногда новый блок даже опережал партию премьера. Последние опросы свидетельствуют, что «Ликуд» может набрать 26-28 голосов, а «Кахоль-лаван» — 28-30.

Право сформировать правительство получит глава той партии, у которой больше всего депутатских мандатов в 120-местном Кнессете. Успех обеспечен только в том случае, если победитель выборов сможет заручиться поддержкой парламентского большинства (60+1 мандат).