Россия и Турция собрались совместно производить военную технику

Россия и Турция могут наладить совместное производство военной техники и ее совместную разработку, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники», — сказал Путин.

Глава российского государства напомнил, что у Анкары и Москвы есть огромный опыт в сотрудничестве в строительной сфере. В частности, турецкие компании принимали участие в строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу в 2018 году. Есть перспективы и в химической и металлургической областях, передает РИА Новости.