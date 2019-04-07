Мадуро согласился на переговоры с Гуайдо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров со своими политическими противниками. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса, сообщает ТАСС.

"Диалог по политическим, социальным, экономическим вопросам - это единственный путь выхода из кризиса, президент Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры, не заставляя нас терять время", - заявил Арреаса.

Глава МИД также выразил надежду на то, что венесуэльская оппозиция "освободится от зависимости от США".