Нефть продолжает дорожать: Brent – выше $71

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за 5 месяцев на фоне усиления геополитической напряженности.

В центре внимания рынка - эскалация военного конфликта в Ливии, а также решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,76 (1,08%) - до $71,1 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,11 (0,17%) - до $64,51 за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт вырос в цене на $1,32 (2,09%) - до $64,4 за баррель, что является максимумом с 31 октября.