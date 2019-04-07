Летом выберут нового президента Казахстана Обновлено 11:12
Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время видеообращения к населению.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 9 апреля, обратится к гражданам страны в эфире местных телеканалов. Об этом сообщает его пресс-служба, передает РИА Новости.
Как отмечается, трансляция выступления начнется в 13.00 по времени Нур-Султана.
О чем будет говорить Токаев, не уточняется. По мнению некоторых экспертов, он может объявить о проведении досрочных выборов президента.