Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время видеообращения к населению.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 9 апреля, обратится к гражданам страны в эфире местных телеканалов. Об этом сообщает его пресс-служба, передает РИА Новости.