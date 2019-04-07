ЦИК отклонил требование Эрдогана о пересчете голосов
ЦИК Турции отклонил требование правящей Партии справедливости и развития (ПСР) о пересчете в ряде районов Стамбула голосов избирателей в ходе муниципальных выборов, сообщает Sözcü.
Комментируя данный шаг ЦИК, в ПСР заявили, что это является грубым нарушением прав избирателей.
«ПСР представила доказательства фальсификации итогов выборов в Стамбуле. Но по каким-то причинам ЦИК отклонил требование о пересчете голосов», - говорится в заявлении правящей партии.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы.