Порошенко решил отказаться от кумовства

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания не назначать на государственные должности своих друзей и бизнес-партнеров. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

Действующий президент рассказал, что признает кадровые ошибки, допущенные им в ходе своего первого срока. «Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии, но я хочу подчеркнуть следующее: никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока», — заявил он.

Украинский лидер выразил надежду, что этого принципа будет придерживаться не только он, но и другие украинские политики.