Первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству при поддержке Межбанка

Первая Бакинская Конференция по коучингу и лидерству прошла в Boulevard Hotel. Международный банк Азербайджана поддержал конференцию, организованную ALPHA Coaching & Consulting, Международной федерацией коучинга, Азербайджано-американской торговой палатой и Ассоциацией банков Азербайджана под девизом «Сейчас время перемен».

Управляющий директор Международного банка Азербайджана Айнур Сулейманлы отметила, что ведущие мировые компании широко используют коучинг: «Это важный инструмент для повышения мотивации сотрудников и производительности их труда, улучшения взаимодействия между сотрудниками как внутри команд, так и на уровне всей компании». Поддержка Международным банком Азербайджана первой Бакинской конференции по коучингу и лидерству является результатом значимости этого события для общества и предоставляемых им преимуществ бизнес-сообществу нашей страны».

Основатель компании-организатора мероприятия ALPHA Coaching & Consulting, ассоциативный член Международной федерации коучинга Фидан Азимли сказала, что коучинг является растущей тенденцией в современном деловом мире: «Он создает бесценные возможности для позитивных изменений и полезного обучения. Первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству также заложила основу интересной традиции в этой области».