Только 124 900 иностранцев прибыло в Россию в 2018 году. Это минимум за всю историю страны после развала Советского Союза. Если тенденция продолжится, у РФ могут возникнуть демографические проблемы и замедлится экономический рост, говорится в статье «Фонтанки».

Миграционная статистика указана в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По оценке ученых, в прошлом году число приехавших на длительный срок в Россию иностранцев сократилось на 4%, а покинувших страну, напротив, выросло на 16,9%.

«Наиболее серьезный отток показали Украина и Узбекистан — ранее бывшие крупнейшими миграционными донорами. Жители Укарины, как и Молдовы, все чаще устремляются на заработки в Польшу и Западную Европу. Смотрят в сторону Запада и грузины. И только Азербайджан и Армения демонстрируют постоянство», - говорится в статье.

Издание отмечает, что снижение числа мигрантов происходит на фоне роста естественной убыли населения. Если в 2017-м иностранцы ее полностью компенсировали, и в общем население даже выросло на 77 000 человек, то в прошлом году мигранты заместили собой естественную убыль населения лишь на 57,2%.

Скорее всего, не изменится тенденция и в 2019 году: ученые не ждут прибытия даже 200 000 человек. Это может затормозить темпы экономического роста: мигранты занимают нишу самых низкооплачиваемых специальностей, и заменить их будет некем.

По мнению экономистов, заместить мигрантов из стран бывшего СССР могли бы приезжие из Ирана, Афганистана, стран Ближнего Востока, Пакистана и Индии, но у России нет программ социальной адаптации таких мигрантов и программ, которые позволяли бы получившим образование в нашей стране людям закрепиться здесь.