Выгодное предложение от Yeni Hayat для своих 10500 жителей

Тщательное рассмотрение каждого предложения при выборе квартиры является залогом успешного приобретения современного и комфортабельного жилья, что в свое время и сделали собственники квартир в проектах Группы компаний Yeni Hayat.

Сегодня в рамках мер, регулярно проводимых c целью достижения высокого уровня удовлетворенности клиентской и партнерской баз Yeni Hayat объявила о предоставлении специальных льгот исключительно для своих жителей и партнеров. Таким образом, при покупке дополнительного жилья, которое осталось в ограниченном количестве в уже готовом комплексе Grand Hayat, владельцы квартир проектов Yeni Hayat, а также их близкие родственники получают скидки в размере 100 AZN за каждый квадратный метр. Отметим, что квартиры в комплексе Grand Hayat можно приобрести посредством упрощенного 20-летнего кредита, а так же за наличную оплату.

В дополнении существенных параметров высококачественного и профессионального строительства, неповторимость Grand Hayat в особенности проявляется в своеобразном проектировании, кардинально отличающемся от всех существующих жилых строений, осуществлении детальных инженерных расчетов, использовании современнейших инновационных технологий, качестве строительных материалов, реализации удачного планирования комнат и ландшафтного дизайна всей прилегающей территории.