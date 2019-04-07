Выгодное предложение от Yeni Hayat для своих 10500 жителей
Тщательное рассмотрение каждого предложения при выборе квартиры является залогом успешного приобретения современного и комфортабельного жилья, что в свое время и сделали собственники квартир в проектах Группы компаний Yeni Hayat.
Сегодня в рамках мер, регулярно проводимых c целью достижения высокого уровня удовлетворенности клиентской и партнерской баз Yeni Hayat объявила о предоставлении специальных льгот исключительно для своих жителей и партнеров. Таким образом, при покупке дополнительного жилья, которое осталось в ограниченном количестве в уже готовом комплексе Grand Hayat, владельцы квартир проектов Yeni Hayat, а также их близкие родственники получают скидки в размере 100 AZN за каждый квадратный метр. Отметим, что квартиры в комплексе Grand Hayat можно приобрести посредством упрощенного 20-летнего кредита, а так же за наличную оплату.
В дополнении существенных параметров высококачественного и профессионального строительства, неповторимость Grand Hayat в особенности проявляется в своеобразном проектировании, кардинально отличающемся от всех существующих жилых строений, осуществлении детальных инженерных расчетов, использовании современнейших инновационных технологий, качестве строительных материалов, реализации удачного планирования комнат и ландшафтного дизайна всей прилегающей территории.
Напомним, что комплекс Grand Hayat, возведенный в одном из самых развитых в инфраструктурном плане районов города - по адресу проспект Тблиси, 1054, отвечает стандартам качества «7S», тем самым объединяя в себе все необходимые элементы комфортной жизни, такие как: «Полное обслуживание зданий - 1S», «Отремонтированные квартиры -2S», «Парк отдыха - 3S», «Гипермаркет - 4S», «Спортивный и оздоровительный центр -5S», «Детский сад и дошкольное образование - 6S», «Развлекательный центр - 7S».
Для дополнительной информации можно обратиться в Центр по продажам (пр. Нобеля, 15, Торговый Центр «Megafun», 1-ый этаж), Презентационный офис, организованный в самом комплексе, (проспект Тблиси, 1054), а также позвонить в Справочный центр по номеру 922.
“Grand Hayat воссоединит вас с комфортной жизнью, о котором вы мечтали»
Справочный центр: 922.