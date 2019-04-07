Армянские "штурмовики" могут создать хаос в тылу противника, сказал министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью "Медиамакс", комментируя информацию об увеличении числа штурмовых подразделений.

"В случае провокации встретимся лицом к лицу на территории противника… Укротим противника, чтобы в следующий раз на подобные действия не шел. Речь не о стандартных шагах, в случае необходимости наши штурмовые группы могут создать хаос в тылу противника", — отметил Тоноян.

По его словам, если противник пойдет на провокации в одной точке, то армянские ВС могут ударить "не только в точке B, но и C, D, E".

При этом Тоноян отмечает, что люди в Армении иногда оказываются под влиянием информационного поля Азербайджана.

"Азербайджан внушает, что он очень сильный и мощный. Азербайджану кажется, что владеет монополией на разговоры о победах и территориях. Подобной монополии у них нет и не будет", — сказал Тоноян.