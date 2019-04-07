Rolls-Royce Motor Cars Baku признали «Дилером года»

Дилерский центр “Rolls-Royce Motor Cars Baku” удостоился престижной награды «Дилер Года», отметившей впечатляющий прорыв в бизнесе в 2018 году. Результаты были объявлены на церемонии награждения премией «Лучшие дилеры Rolls-Royce-2018» в Шанхае.

Эта награда выделяет исключительные результаты дилера в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Дилерскийй центр “Rolls-Royce Motor Cars Baku” стал безусловным лидером в этой номинации, оставив позади 133 конкурента из разных стран мира.

Нурлан Панахлы, бренд-менеджер салона “Rolls-Royce Motor Cars Baku” отметил: «2018 год стал исключительным для Rolls-Royce в Азербайджане: в марте мы представили новое поколение флагмана Phantom, а уже в ноябре запустили на рынок Cullinan – первый полноприводный Rolls-Royce в истории марки. Результаты 2018 года отражают успех новых моделей и текущего портфолио Rolls-Royce, и мы гордимся полученной наградой».