В ЮАР ищут миллионы Каддафи
Экс-президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума подозревается в присвоении денег бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, пишет британское The Sunday Times.
Издание утверждает, что ливийский лидер незадолго до своей гибели в 2011 году передал Зуме $30 млн наличными, которые хранились в его личной резиденции в Нкандле, а недавно были вывезены в Королевство Эсватини (бывший Свазиленд).
Согласно журналистскому расследованию, президент ЮАР был последним главой государства, встречавшимся с Каддафи. Это было в разгар гражданской войны и иностранной интервенции, когда судьба его режима была уже предопределена. Зума приехал, чтобы убедить Каддафи покинуть Ливию, предлагая ему убежище у себя в стране.
"Каддафи отказался уезжать. Он сказал, что умрет в своей стране. Он передал Зуме деньги, попросил: "Найди для меня хорошего адвоката, если меня схватят и передадут в Международный уголовный суд", - цитирует газета своего неназванного источника.
В случае его гибели, по словам последнего, ливийский лидер попросил гостя передать эти деньги своей семье.
Как полагает The Sunday Times, деньги так и остались храниться в частной резиденции Зумы, и теперь уже не Каддафи, а он сам нуждается в средствах на оплату своих судебных издержек. Впереди у него разбирательство по делу о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и рэкета при закупке Преторией оружия у французской компании Thales в конце 1990-х годов, когда политик еще занимал пост вице-президента. Кроме того, суд обязал экс-президента самостоятельно оплатить все издержки по проигранным ранее процессам, которыми в последние три года пребывания у власти его завалила местная оппозиция.
Газета утверждает, что в итоге деньги Каддафи были вывезены в соседнее государство Эсватини и размещены в Центробанке, чтобы в дальнейшем Зума смог ими беспрепятственно пользоваться.
Власти ЮАР уже отреагировали на эту публикацию, заявив, что слухи о мифических миллионах Каддафи уже несколько лет гуляют по стране, но никаких доказательств тому обнаружить пока никому не удалось.
Однако The Sunday Times отмечает, что такое расследование южноафриканскими властями втайне уже ведется. Именно поиск следов пропавших ливийских миллионов, по словам автора материала, являлся главной целью визита в прошлом месяце в Эсватини президента Сирила Рамапосы. Король Мсвати III тогда якобы заверил своих гостей, что ничего не знает о разыскиваемых деньгах, однако спустя несколько недель сам попросил президента ЮАР о встрече в аэропорту Йоханнесбурга и сообщил, что они действительно были доставлены в Мбабане из Дурбана и размещены в банке королевства заместителем его управляющего.
Издание также полагает, что за исчезнувшими миллионами вскоре может обратиться сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам, которому эти деньги могут понадобиться на избирательную кампанию.