В ЮАР ищут миллионы Каддафи

12:40

Экс-президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума подозревается в присвоении денег бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, пишет британское The Sunday Times.

Издание утверждает, что ливийский лидер незадолго до своей гибели в 2011 году передал Зуме $30 млн наличными, которые хранились в его личной резиденции в Нкандле, а недавно были вывезены в Королевство Эсватини (бывший Свазиленд). Согласно журналистскому расследованию, президент ЮАР был последним главой государства, встречавшимся с Каддафи. Это было в разгар гражданской войны и иностранной интервенции, когда судьба его режима была уже предопределена. Зума приехал, чтобы убедить Каддафи покинуть Ливию, предлагая ему убежище у себя в стране. "Каддафи отказался уезжать. Он сказал, что умрет в своей стране. Он передал Зуме деньги, попросил: "Найди для меня хорошего адвоката, если меня схватят и передадут в Международный уголовный суд", - цитирует газета своего неназванного источника.

В случае его гибели, по словам последнего, ливийский лидер попросил гостя передать эти деньги своей семье. Как полагает The Sunday Times, деньги так и остались храниться в частной резиденции Зумы, и теперь уже не Каддафи, а он сам нуждается в средствах на оплату своих судебных издержек. Впереди у него разбирательство по делу о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и рэкета при закупке Преторией оружия у французской компании Thales в конце 1990-х годов, когда политик еще занимал пост вице-президента. Кроме того, суд обязал экс-президента самостоятельно оплатить все издержки по проигранным ранее процессам, которыми в последние три года пребывания у власти его завалила местная оппозиция. Газета утверждает, что в итоге деньги Каддафи были вывезены в соседнее государство Эсватини и размещены в Центробанке, чтобы в дальнейшем Зума смог ими беспрепятственно пользоваться. Власти ЮАР уже отреагировали на эту публикацию, заявив, что слухи о мифических миллионах Каддафи уже несколько лет гуляют по стране, но никаких доказательств тому обнаружить пока никому не удалось.