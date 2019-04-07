Дочь Назарбаева не идет в президенты
Председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева не будет баллотироваться на досрочных выборах президента страны, передает ТАСС.
«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — сообщила заведующая секретариатом аппарата спикера Сената Сауле Мустафаева.
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 55-летняя Дарига Назарбаева 20 марта единогласно была избрана председателем Сената путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.
Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Предыдущие президентские выборы также прошли в Казахстане досрочно - 26 апреля 2015 года.