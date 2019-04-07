Хакерская группировка нацелилась на пользователей в Азербайджане

Хакерская группировка Roaming Mantis запустила новую волну фишинговых атак. Если в прошлом злоумышленники атаковали преимущественно пользователей в Японии, Бангладеше и Южной Корее, то теперь в прицеле оказались Казахстан, Азербайджан, Иран, Вьетнам, а наибольшее количество пострадавших пришлось на Россию.

Кампания Roaming Mantis впервые была выявлена в 2018 г. Злоумышленники занимались подменой настроек DNS на роутерах пользователей — преимущественно в Японии — так, чтобы перенаправлять жертв на вредоносные ресурсы, с которых на их мобильные устройства устанавливались поддельные приложения facebook.apk и chrome.apk, заряженные банковским троянцем.

Теперь началась новая волна атак, в ходе которой злоумышленники преимущественно распространяют фишинговые ссылки через SMS.

На этот раз злоумышленники заманивают жертв с устройствами на базе iOS на специальную лендинговую страницу и обманом заставляют установить на устройство новый набор настроек.