Синоптики обещают весеннее тепло
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и вечером местами туман. Будет дуть юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
В районах страны, в частности, западных ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем 19-24, в горах ночью 2-7, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла.