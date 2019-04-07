В ходе попытки разгона протестов у здания Генштаба ВС Судана в Хартуме погибли два человека, несколько пострадали, заявили в оппозиционном Центральном комитете врачей страны, передает РИА Новости.

Также получили ранения несколько перешедших на их сторону военных, состояние некоторых критическое, сообщает комитет.

Агентство Anadolu сообщает, что в результате столкновений, произошедших между военными и силами безопасности, лояльными правительству страны, погибли военнослужащие. Бои вспыхнули у главного штаба армии. Проправительственные силовики начали разгон демонстрации, направленной против президента страны Омара аль-Башира, военные приняли решение выступить на стороне забастовщиков, что и привело к гибели солдат.

Протесты в Судане продолжаются с декабря прошлого года. Протестующие были недовольны резким повышением цен на хлеб, однако вскоре экономические требования сменились политическими: люди требуют отставки президента Омара аль-Башира, который правит страной уже 30 лет.