Черногория открывает посольство в Баку

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял сегодня нового временного поверенного в делах Черногории в Баку Желко Радуловича, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Ж.Радулович вручил П.Мирзазаде письмо МИД Черногории об открытии дипломатического ведомства в Азербайджане.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам развития отношений между Азербайджаном и Черногорией.

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