Черногория открывает посольство в Баку
Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял сегодня нового временного поверенного в делах Черногории в Баку Желко Радуловича, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, Ж.Радулович вручил П.Мирзазаде письмо МИД Черногории об открытии дипломатического ведомства в Азербайджане.
Собеседники обменялись мнениями по перспективам развития отношений между Азербайджаном и Черногорией.