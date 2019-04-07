Как отмечает AMN, в сети появились фотографии, снятые со спутника над российской авиабазой Хмеймим на юго-западе сирийской провинции Латакия, на которых, предположительно, запечатлен Су-57 под номером 509. Когда именно были сделаны снимки, не уточняется.

Су-57 в последний раз попадал в поле зрения в Сирии в ноябре 2018 года. Тогда Минобороны России опубликовало видео с применением российских истребителей на сирийской территории. Также сообщалось, что самолеты выполнили в Сирии десять полетов и применили крылатые ракеты.

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля прошлого года. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.