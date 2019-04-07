Россия вернула в Сирию Су-57 фото
Российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57, пишет издание Al-Masdar News.
now on google: Su-57 deployment at Latakia— rambo54 (@reutersanders) 8 апреля 2019 г.
I think it is #509 pic.twitter.com/HgE1DNFJ5m
Как отмечает AMN, в сети появились фотографии, снятые со спутника над российской авиабазой Хмеймим на юго-западе сирийской провинции Латакия, на которых, предположительно, запечатлен Су-57 под номером 509. Когда именно были сделаны снимки, не уточняется.
Су-57 в последний раз попадал в поле зрения в Сирии в ноябре 2018 года. Тогда Минобороны России опубликовало видео с применением российских истребителей на сирийской территории. Также сообщалось, что самолеты выполнили в Сирии десять полетов и применили крылатые ракеты.
О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля прошлого года. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.