Туркмению назвали самой некурящей страной в мире

Число курящих граждан Туркмении за год сократилось более чем вдвое - с 8% до 3,4%. Таким образом, эта центральноазиатская страна является самой некурящей в мире. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения в Ашхабаде.

Как сообщает Госинформагентство страны, положительные результаты дают мероприятия, в которых задействованы все структуры, включая медицинские и образовательные учреждения, общественные организации, СМИ.

Программа радикального снижения числа курильщиков предусматривает полный отказ населения от этой вредной привычки к 2025 году. Такого показателя пока не удалось достичь ни одному государству.

Однако, по мнению некоторых независимых экспертов, снижение курения удалось достичь из-за высокой стоимости табачных изделий. Так, в государственных магазинах пачка сигарет стоит 30 манатов ($9), стоимость на рынке колеблется в районе 50-60 манатов. Для большинства жителей страны это неподъемная сумма. Кроме того, продажа табака является монополией государства, что приводит к регулярному дефициту сигарет в магазинах.