В Алжире назначили временного президента
Парламент Алжира утвердил отставку президента страны Абдельазиза Бутефлики, находившегося у власти с 1999 года. Временно исполняющим обязанности главы государства стал председатель Сената Абделькадер Бенсалах.
Как передают местные СМИ, в течение трех месяцев он должен подготовить и провести выборы нового президента.
На фоне массовых протестов в Алжире, продолжавшихся несколько месяцев, правительство страны ушло в отставку, а 82-летний Бутефлика под давлением оппозиции отказался от планов выдвижения на должность президента в пятый раз подряд. 2 апреля он заявил об уходе с поста главы государства в связи с состоянием здоровья.