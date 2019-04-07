Вчера Джабраил победил соперников из Грузии, Германии, Беларуси и вышел в финал, где сегодня вечером должен был сразиться с россиянином Ахмедом Гаджимагомедовым. Однако российский борец получил травму, и сегодня после консультаций с врачом сборной России отказался выступить в финале.

Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гасанов (79 кг) досрочно стал победителем чемпионата Европы, который проходит в эти дни в столице Румынии Бухаресте.

«Травма не позволит Гаджимагомедову побороться в финале – он сейчас передвигается на костылях. С финала он снят врачом», – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

Напомним, что сегодня азербайджанские борцы выступят еще в двух финалах. Гаджи Алиев (65 кг) встретится с турком Селахаттином Кылыджсаллаяном, а Агагусейн Мустафаев (70 кг) – с другим представителем Турции Мустафой Кайя.

Также у Азербайджана два шанса на бронзу. Махир Амирасланов (57 кг) поборется за 3-е место с болгарином Георгием Вангеловым, а Нурмагомед Гаджиев (97 кг) – с Магомедгаджи Нуровым из Македонии.

Финальный блок начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Тем временем сегодня на чемпионате Европы в борьбу вступили еще пять азербайджанских вольников. Двое из них уже вышли в четвертьфинал. Это Гаджиимурад Гаджиев (74 кг) и Мурад Сулейманов (86 кг). Там к ним присоединится Шариф Шарифов (92 кг), который стартует с этой стадии.

Аскер Мамедалиев (61 кг) и Сеид Магомедрза Азершакиб (125 кг) проиграли в первых же схватках.