Путин забирает и Мадагаскар

15:40

Российские прокремлевские политтехнологи приезжали на Мадагаскар под видом обычных туристов и предлагали деньги по крайней мере шести кандидатам в президенты государства из 36, говорится в расследовании BBC.

В репортаже говорится, что группа россиян прибыла на Мадагаскар в марте 2018 года, за 8 месяцев до президентских выборов. Большинство приехали из Санкт-Петербурга и остановились в неприметном отеле в Антананариву. При этом одни назвались туристами, а другие - наблюдателями за выборами. Внимание россиян привлек баллотирующийся в президенты пастор Андре Майол - основатель "Церкви Апокалипсиса" и потенциально сильный кандидат с 1,5 миллиона сторонниками. По словам самого Майола, он тогда не знал, кого представляют россияне, но знал, что они прибыли для его поддержки, а "дареному коню в зубы не смотрят". В ролике ВВС использованы предоставленные "Церковью Апокалипсиса" видео и фото пастора с гостями из России - их звали Андрей, Роман и Владимир. Британская корпорация идентифицировала их как Андрея Крамара, у которого "на родине много связей в политических кругах", бизнесмена Романа Позднякова и Владимира Боярышева, занимающегося алмазами.

По словам пастора Майола, россияне заплатили ему наличными 5 тысяч евро, внесли за него избирательный залог в размере 12 тысяч евро за участие в президентских выборах, а также оплатили агитационные ролики на телевидении. Майол рассказал, что россияне поддерживали 8-9 кандидатов, и все они должны были, в свою очередь, поддержать того из них, кто выиграет. "Я думал, что выиграю, поэтому подписал контракт", - признался проповедник со смехом. На Мадагаскаре нет закона, ограничивающего сумму средств на предвыборную кампанию кандидатов и сумму зарубежных вливаний, отмечается в репортаже. Другим кандидатом, которому предлагались деньги, был бывший премьер Мадагаскара Жан Омер Беризики. Его российские гости интересовались, может ли он поменять традиционно прозападный настрой Мадагаскара. По его словам, ему предлагали чуть менее 2 миллионов долларов.