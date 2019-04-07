Японский истребитель пропал над Тихим океаном

Силы самообороны Японии потеряли с радаров истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A, базировавшийся на военной базе Мисава, пишет телеканал NHK.

Согласно информации, самолет пропал во время учебного полета над Тихим океаном в районе префектуры Аомори.

Не исключается, что истребитель мог потерпеть крушение, однако точная информация будет получена по итогам поисковой операции.

Самолет является одним из десяти истребителей, размещенных на севере острова Хонсю и оснащенных системой «стелс».