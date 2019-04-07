Армия Хафтара продолжает наносить удары по Триполи
Самолет ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара наносит удары по позициям ливийских вооруженных группировок в нерабочем международном аэропорту Триполи к югу от ливийской столицы, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Накануне телеканал Libya Ahrar сообщил, что отряды правительства национального согласия в ходе проведенных контратак выбили формирования Халифы Хафтара с ранее занятых позиций, в том числе международного аэропорта Триполи.
Международный аэропорт Триполи находится в 34-х километрах от ливийской столицы. После того как на его территории прошли ожесточенные бои между ливийскими вооруженными группировками, часть здания аэровокзала сгорела, а разрывы снарядов нанесли значительный урон взлетной полосе. Функции главной гавани столицы выполняет военный аэродром Митига в 11 километрах от Триполи.